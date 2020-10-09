Минздрав ответил на сообщения о побочных эффектах препаратов от COVID-19

Все препараты прошли тестирование и доказали свою безопасность.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что на территории России не зафиксировано ни одного случая побочных эффектов от приема препаратов на основе фавипиравира, которые оказали бы серьезное влияние на организм человека. Он подчеркнул, что все препараты прошли три фазы испытаний, во время которых была доказана их эффективность и безопасность для использования, а Росздравнадзор осуществляет фармакологический надзор за всеми проданными лекарствами в соответствии с российским законодательством, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что у пациентов, принимающих лекарства от коронавируса, фармакологи обнаружили побочные эффекты, включая "моторные нарушения".