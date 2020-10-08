МВД задалось вопросом, как Навальный узнал о минировании аэропорта в Омске

Источники, из которых Алексей Навальный получил данные о предполагаемом минировании Омского аэропорта вызывают большие вопросы.

Заместитель начальника Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов заявил, что существуют серьезные вопросы к тем источникам, из которых российский оппозиционер Алексей Навальный узнал о предполагаемом минировании Омского аэропорта. Он подчеркнул, что неясно каким образом Навальный узнал о предполагаемом минировании находясь в клинике Шарите и только придя в себя после комы. Причем данных сведений, по словам Потапова, нигде не было, пишет РБК.

Напоминаем, что сообщение о минировании аэропорта Омска и других объектов в городе поступило утром того дня, когда самолет с Навальным на борту совершил экстренную посадку в воздушной гавани. Известно, что сообщение о минировании поступило с территории Германии.