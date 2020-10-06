ОЗХО нашла следы отравляющего вещества в пробах Навального

Данное вещество не внесено в список опасных веществ.

Лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершили анализ проб оппозиционера Алексея Навального. Согласно официальному заявлению организации, Алексей Навальный был отравлен малоизвестным нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", которое еще не внесено в список опасных веществ, так как препарат является новым и малоизвестным. При этом в отчете говорится, что немецкая сторона попросила сделать выводы лабораторий общедоступными, пишет РИА Новости.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что в клинике Шарите не нашли следов отравляющих веществ в анализах Алексея Навального.