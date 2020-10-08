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Спрос на нефть увеличится на 9% только к 2040 году

08.10.2020 17:50
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Спрос на нефть увеличится на 9% только к 2040 году

Негативное влияние на мировой спрос нефти оказала пандемия коронавируса.

Согласно прогнозу специалистов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ожидается увеличение спроса на нефть только к 2040 году. Причем спрос вырастет в среднем на 9% и составит 109,3 млн б/с. Такие прогнозы озвучены в ежегодном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO). По мнению аналитиков, на снижение мирового спроса на нефть серьезное влияние оказала пандемия коронавируса и инфекция будет продолжать негативно влиять на уровень потребления нефти еще многие годы, пишет Интерфакс.

Как ранее сообщал Капитал страны, Саудовская Аравия продолжает снижать цены на нефть, что серьезно ударит по России.

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