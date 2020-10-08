Сирия обсуждала с Россией вопрос по предоставлению кредита

Нынешняя экономическая ситуация вынуждает Дамаск обращаться за кредитами.

Лидер Сирии Башар Асад в интервью изданию РИА Новости сообщил, что Дамаск обсуждал с Москвой вопрос по предоставлению нового кредита сирийской стороне. Также глава государства отметил, что на данный момент республика не готова брать займы, поскольку отсутствует возможность для выполнения обязательств перед кредиторами. По словам Асада, власти Сирии хотят взять новый кредит у РФ, однако "нужно подготовиться к такому шагу, прежде чем говорить об этом на практическом уровне".

Ранее "Капитал страны" писал, что со следующего года в России минимальный размер оплаты труда будет выше прожиточного минимума.