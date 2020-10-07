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Россияне забрали из Сбербанка порядка $440 млн

07.10.2020 16:27
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Россияне забрали из Сбербанка порядка $440 млн

Граждане отказываются открывать новые вклады, оставляя денежные средства на текущих счетах.

Согласно оборотной ведомости Сбербанка, россияне сняли с депозитов кредитной организации $441,8 млн только за сентябрь текущего года. При этом, по состоянию на 1 октября, общее количество средств, которые граждане хранят в валюте сократилось на $377,2 млн, а остатки на валютных счетах россиян в Сбербанке выросли на $76,8 млн. Эксперты считают, что отток валюты связан с ослаблением национальной валюты и низкими ставками по валютным продуктам, пишет РБК.

Как ранее сообщал Капитал страны, по мнению аналитиков доллар рекордно взлетит к концу 2020 года.

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