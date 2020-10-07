Правительство изучит возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Во время совещания с главами думских фракций, президент России Владимир Путин поручил правительству тщательно изучить вопрос возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил глава "Справедливой России" Сергей Миронов. Политик напомнил, что в Конституции предусмотрено обязательство по ежегодной индексации пенсий, но нет разделения на работающих и неработающих пенсионеров, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит необходимость узаконить пребывание детей с бабушками, дедушками или другими родственниками по согласию родителей.