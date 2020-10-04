Доллар рекордно взлетит к концу 2020 года

Аналитик напомнил, что американская валюта традиционно пользуется спросом в ситуации неопределенности.

Главный аналитик "ТелеТрейда" Марк Гойхман в беседе с "Российской газетой" сообщил, что к концу текущего года курс американской валюты может рекордно взлететь, до 80-85 руб. По его словам, росту доллара способствуют такие факторы, как возможное введение повторного режима жестких ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса, военный конфликт в районе Нагорного Карабаха, усиление санкционной политики против России, а также недавнее заражение COVID-19 лидера США Дональда Трампа.

Ранее "Капитал страны" писал, что 2 октября состояние американского главы вызывало беспокойство, поскольку у него сильно снизилась сатурация и повысилась температура, однако сейчас данные показатели пришли в норму.