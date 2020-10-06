Госдума рассмотрит необходимость узаконить проживание детей с бабушками

Существует проблема изъятия органами опеки детей, проживающих с бабушками.

Депутаты от партии "Единая Россия" внесли на рассмотрение Госдумы предложение о том, чтобы придать законный статус пребыванию несовершеннолетних детей у бабушек, дедушек или совершеннолетних родственников с согласия их родителей. Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что сначала данную инициативу необходимо обсудить с экспертным сообществом. Кузнецова подчеркнула, что действительно были случаи, когда детей, проживающих с бабушками, забирали органы опеки, как безнадзорных. Тем не менее необходимо оценить, нужны ли нормативные меры регулирования проблемы или необходимы другие методы решения проблемы, пишет РИА Новости.

Как ранее писал Капитал страны, Министерство просвещения прокомментировало возможность перевода школ на дистанционное обучение.