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Путин: в России увеличилась средняя продолжительность жизни

06.10.2020 14:45
Комментарии: 1
Путин: в России увеличилась средняя продолжительность жизни

Продолжительность жизни россиян выросла более чем на 4,5 года за 10 лет.

Во время совещания Совета по развитию физической культуры и спорта, глава России Владимир Путин заявил, что в России увеличилась продолжительность жизни населения. Причем, по словам президента, продолжительность жизни россиян выросла более чем на 4,5 года всего за 10 лет. Это хороший показатель, заявил Владимир Путин и призвал поддерживать эту позитивную динамику. Также президент считает, что на увеличение продолжительности жизни повлияли систематические занятия спортом, пишет РБК.

Ранее стало известно, что правительство России распространило меры поддержки МСП на самозанятых россиян.

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16:18 0 0
Игорь Викторович:

Похоже выросла и сразу угасла.

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