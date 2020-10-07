У России нет обязательств по ОДКБ перед Карабахом

Нагорный Карабах не является страной-членом ОДКБ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля по вопросу помощи Нагорному Карабаху в рамках Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, Договор предполагает ответственность России по защите Армении, так как она является страной-членом ОДКБ, а вот Нагорный Карабах не поддерживает Договор, поэтому, Россия не может применять обязательства к ОДКБ к Карабаху, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал Капитал страны, Турция отказала России, Франции и США в мирном решении вопроса по Нагорному Карабаху.