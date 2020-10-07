Эрдоган отверг перемирие в Нагорном Карабахе. Путин отказался от «активных действий» 676 0 Политика

Турция продолжает раздувать пламя войны в Нагорном Карабахе и заверяет Азербайджан в безоговорочной поддержке военной агрессии против Армении. В качестве «старших братьев» Баку турецкие власти отказывают США, Франции и России в мирном урегулировании конфликта. Кремль тем временем призвал не ждать от него «более активных действий».