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Эрдоган отверг перемирие в Нагорном Карабахе. Путин отказался от «активных действий»
7 Октября 2020 676 0 Политика
Турция продолжает раздувать пламя войны в Нагорном Карабахе и заверяет Азербайджан в безоговорочной поддержке военной агрессии против Армении. В качестве «старших братьев» Баку турецкие власти отказывают США, Франции и России в мирном урегулировании конфликта. Кремль тем временем призвал не ждать от него «более активных действий».
Россия отстраняется от конфликта
- Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл с визитов в Баку, чтобы поддержать военную агрессию страны против непризнанной республики Нагорный Карабах и Армении. Чавушоглу, передающий точку зрения Эрдогана, заявил, что в Анкаре слышат призывы «от всего мира» о немедленном прекращении огня. «А что потом?» – спросил он.
- «Можете ли вы сказать Армении, чтобы она немедленно ушла с азербайджанских земель? Можете ли вы придумать решение для ее ухода?» – раззадорился Чавушоглу. По его мнению, США, Франция и Россия озвучивают те же призывы, что и 30 лет назад. Поэтому Турция настаивает на военном решении вопроса.
- Посланник Эрдогана встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел страны Джейхуном Байрамовым. Он заверил их, что Турция будет поддерживать Азербайджан – и на международном уровне, и на поле боя.
- Армения тем временем точно так же ждет поддержки от России – и на международном уровне, и на поле боя. Но пресс-секретарь Путина дал четко понять, что нелюбовь Москвы к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который пришел к власти путем демократической революции, перевешивает все разумные доводы. Россия может быть посредников в урегулировании конфликта, но сейчас от нее «не стоит ждать более активных действий». Вот и вся позиция.
- Однако Пашинян все же надеется на поддержку. Прибыв в Нагорный Карабах, он заявил о готовности к уступкам, если они будут взаимными со стороны Азербайджана. Также он заверил, что Россия выполнит свои обязательства по договору о коллективной безопасности с Арменией «в случае необходимости». Правда, это произойдет лишь тогда, когда Азербайджан атакует территорию непосредственно Армении, чего в Баку делать не собираются.
- По данным BBC News, Азербайджан активно применяет турецкие дроны Bayraktar TB2, которые до этого были задействованы в Сирии во время операции «Весенний щит», а также в Ливии против маршала Халифа Хафтара, поддерживаемого Кремлем. С начала конфликта армянская сторона потеряла 240 человек. Азербайджан данные скрывает, но сообщает о гибели 28 мирных граждан.
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