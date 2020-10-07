Собянин ответил на вопросы по ограничениям из-за COVID-19
07.10.2020 11:52
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В Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом усложняется.
Московский мэр Сергей Собянин в своем блоге ответил на самые популярные вопросы по ограничениям, введенным на фоне распространения коронавируса нового типа. Градоначальник сообщил, что:
- москвичам старше 65 лет и россиянам, имеющим хронические заболевания, а также школьникам приостановили бесплатный проезд в общественном транспорте;
- больные диабетом не должны выходить из дома без острой необходимости;
- работа системы соцпомощи была возобновлена;
- школы столицы отправились на двухнедельные каникулы;
- власти Москвы рекомендуют частным школам и кружкам уйти на 14-дневные каникулы;
- переболевшие COVID-19 россияне обязаны соблюдать те же меры предосторожности и ограничения, что и остальные граждане;
- пассажиры общественного транспорта должны использовать средства индивидуальной защиты – медицинские маски и перчатки;
- столичным компаниям нужно перевести не менее 30% своих сотрудников на удаленный режим работы;
- административно-технические инспекторы Москвы будут осуществлять выборочные проверки предприятий касательно перевода работников на удаленную работу;
- городские магазины имеют право отказывать москвичам в обслуживании, если посетители не используют средства индивидуальной защиты, а граждане, в свою очередь, могут прислать в электронную приемную правительства Москвы фотографии продавцов без масок;
- штраф за неиспользование средств индивидуальной защиты составляет 4 тыс. руб.;
- вакцинация россиян против коронавируса будет осуществляться на добровольной основе.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что ситуация с распространением COVID-19 в Москве усложняется.
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