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Московские школьники уходят на двухнедельные каникулы

29.09.2020 10:30
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Московские школьники уходят на двухнедельные каникулы

Решение о продлении каникул на неделю принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Начиная с 5 октября все московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы. Такое решение озвучил столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, решение о продлении каникул, принятое с участием медиков, поможет предотвратить рост заболеваемости во время сезона распространения вирусных инфекций. При этом Собянин просил родителей последить за тем, чтобы школьники соблюдали ограничения в эти две недели: не ходили в торговые центры, не ездили на общественном транспорте, а гуляли во дворах или ближайших парках, пишет Интерфакс. Тем не менее детские сады продолжат работу в обычном режиме.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин дал рекомендации москвичам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания, начать соблюдать удаленный режим.

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