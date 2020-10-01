Компании Москвы обязали перевести сотрудников на удаленку

Требования о переходе на удаленный формат работы не распространяется на медицинские организации, предприятия обороны и другие стратегически важные отрасли, а также на сотрудников, чье присутствие на работе необходимо для функционирования компании.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге написал, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в столице продолжает ухудшаться, количество людей, переносящих инфекцию COVID-19 в тяжелой форме растет. В связи с этим московские власти приняли решение обязать предприятия города перевести не менее 30% своих сотрудников и россиян, входящих в группу риска, на дистанционный формат работы. Собянин отметил, что данная мера будет действовать с 5 по 28 октября текущего года. Градоначальник выразил надежду, этого шага будет достаточно для того, чтобы снизить рост заболеваемости и исключить введение дополнительных запретов.

Ранее сообщалось, что в Москве Собянин продлил до 28 октября 2020 года домашний и удаленный режимы.