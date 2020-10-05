Школы не будут переведены на дистанционную работу

В настоящее время московские школы находятся на каникулах.

В пресс-службе Министерства просвещения опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что московские школы будут переведены на дистанционную работу после окончания каникул. В ведомстве отметили, что у них нет информации о массовом закрытии школ и, по их данным, общее число российских школ, перешедших на удаленку, составляет порядка 0,3%. Причем решение о закрытии той или иной школы принимается исходя из сложившейся ситуации в учебном заведении, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что власти Москвы могут пойти на усиление ограничительных мер из-за коронавируса.