За сутки в России выявили почти 11 тыс. зараженных COVID-19

На сегодняшний день в РФ число инфицированных составило 1225889 человек.

Оперштаб по борьбе с распространением инфекции COVID-19 сообщил, за минувшие 24 часа российские врачи обнаружили 10888 новых случаев заболевания коронавирусом. В штабе добавили, что наибольшее количество инфицированных было зарегистрировано в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407), Московской области (339), Ростовской области (244) и Нижегородской области (198).

Добавляется, что за весь период пандемии COVID-19 в Российской Федерации число зараженных достигло 1225889 человек, из них 982324 заболевших выздоровело, 21475 пациентов умерло от инфекции.

Ранее "Капитал страны" писал, что в Москве могут усилить карантинные меры в случае, если эпидемиологическая ситуация в городе будет ухудшаться.