2 октября состояние Дональда Трампа ухудшилось

Сейчас состояние здоровья лидера США улучшилось.

Утром 2 октября, после подтверждения инфицирования коронавирусом, у американского президента Дональда Трампа резко упал уровень насыщения крови кислородом, а также поднялась температура. Об этом в эфире ТК Fox News рассказал глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

"Мы были очень обеспокоены", - заявил он.

Также Медоуз добавил, что на данный момент состояние здоровья главы государства сильно улучшилось, уровень сатурации пришел в норму, а температуру удалось сбить, пишет РБК.

Напоминаем, что в пятницу, 2 октября, Трамп получил положительный результат теста на коронавирус.