Весной может произойти всплеск коронавируса

Каждая последующая вспышка коронавируса будет менее продолжительной.

Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский прогнозирует, что следующей весной будет новый всплеск заражений коронавирусной инфекцией. Эксперт считает, что коронавирус задержится "в нашей популяции надолго". Тем не менее каждая из последующих вспышек инфекции будет менее тяжелой и не такой продолжительной, как первая, пишет URA.RU.

Напоминаем, что в настоящее время на территории России фиксируется ежедневный прирост количества инфицированных коронавирусом. А за минувшие сутки российские медики выявили 9859 новых случаев заражения COVID-19.