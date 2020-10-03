Турция грозится провести новую военную операцию в Сирии

Курдские формирования должны быть выведены с серева Сирии.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что турецкие войска начнут новую военную операцию в Сирии. Это случится в том случае, если в самое ближайшее время не будут выполнены данные турецкой стороне обещания по выводу формирований курдов с севера страны. Эрдоган заявил, что если обещания не будут выполнены, Турция займется решением данного вопроса самостоятельно, пишет РИА Новости,

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что недопустимо требовать прекращения огня в Нагорном Карабахе.