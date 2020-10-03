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СК начал проверку масштабного загрязнения акватории на Камчатке

03.10.2020 15:46
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СК начал проверку масштабного загрязнения акватории на Камчатке

Содержание нефтепродуктов в пробах воды превышает допустимые значения в 3,6 раза, а фенолов – в 2,5 раза.

Как ранее сообщали серферы, после посещения Халактырского пляжа на Качатке у многих из них наблюдалось раздражение на коже и опухоль глаз. При этом в по информации Министерства природы региона, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных, а также в бухте Бабья было обнаружено большое количество мертвых морских животных. Эксперты установили, что в пробах воды превышено содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, а фенолов – в 2,5. Предполагается, что это связано с химическим загрязнением, но его источник пока неизвестен. Местным жителям рекомендовано не посещать вышеназванные пляжи, а Следственный комитет начал проверку по факту масштабного загрязнения акватории, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Китай отказался от продуктов из России из-за обнаружения коронавируса.

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