На Камчатке создадут "министерство счастья"

Новое ведомство займется благополучием жителей региона.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов активно занимается реформированием органов краевой власти. Теперь в рамках новой реформы принято решение создать на Камчатке "министерство счастья". Полное название ведомства звучит следующим образом: Министерство социального благополучия и семейной политики. Однако сокращенно, по словам губернатора, "это именно про счастье". Известно, что новое ведомство займется тем, что будет делать жителей Камчатки счастливыми и благополучными, а также помогать населению в трудных жизненных ситуациях, пишет РИА Новости.

А в Брянской области увеличили производство медицинских масок. Теперь одно из ведущих предприятий области будет выпускать до 4 млн высококачественных медицинских масок ежедневно.