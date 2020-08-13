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США хотят ввести санкции против Белоруссии

13.08.2020 16:03
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США хотят ввести санкции против Белоруссии

Майк Помпео считает, что выборы президента в Белоруссии были несправедливыми и несвободными.

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью, текст которого распространил Государственный департамент, заявил, что Вашингтон может ввести штрафные санкции в отношении Минска, а также приостановить поставки нефтепродуктов в Белоруссию из-за политической ситуации в республике. Кроме того он отметил, что американская сторона рассматривает возможность наложения ограничительных мер не только в одностороннем, но и многостороннем варианте. По словам Помпео, нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация на территории Белоруссии. Госсекретарь добавил, что для США важно добиться хороших результатов для белорусских граждан.

Помимо этого он сообщил, что Вашингтон собирается сотрудничать с Евросоюзом в выработке реакции на события, происходящие в республике, передает ТАСС.

Ранее "Капитал страны" писал, что в Белоруссии 9 августа прошел основной день президентских выборов, на которых, по предварительной информации ЦИК страны, одержал победу нынешний глава республики Александр Лукашенко. После голосования в некоторых белорусских городах начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых правоохранительные органы Белоруссии задержали около 3 тыс. человек.

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