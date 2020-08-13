Польша предложила ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии

В сложившейся в Белоруссии ситуации виновата Россия.

Из-за ситуации, которая сложилась в настоящее время в Белоруссии, необходимо наложить санкции на Россию. С таким заявлением выступил депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Яцек Сариуш-Вольский. По его словам, за ситуацию в Белоруссии несет ответственность Россия, поэтому санкции должны быть направлены не против Белоруссии, а против России. Ведь если нейтрализовать Россию, граждане Белоруссии смогут построить демократическое государство, пишет RT.

Как ранее сообщал Капитал страны, Европейский союз намерен ввести санкции в отношении Белоруссии. О своем решении ЕС объявит в ближайшую пятницу.