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Кремль опроверг встречу Путина и Лукашенко

13.08.2020 10:20
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Кремль опроверг встречу Путина и Лукашенко

В графике президента России Владимира Путина нет встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

В пресс-службе Кремля прокомментировали появившиеся слухи о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее такая информация появилась в Telegram-каналах, ссылающихся на собственные источники знакомые с ситуацией. В Кремле заявили, что ничего не знают о встрече Путина и Лукашенко, и в рабочем графике Владимира Путина такой встречи не запланировано, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили сложившуюся ситуацию в Белоруссии.

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Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии
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