Минздрав РФ отреагировал на зарубежную критику вакцины от COVID-19

Михаил Мурашко подчеркнул, что специалисты продолжают наблюдать не только за людьми, но и за животными, которые получили вакцину от вируса в рамках исследования.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что зарубежная критика в адрес российской вакцины против новой коронавирусной инфекции не имеет оснований, поскольку вызвана страхом конкуренции и преимуществом отечественного препарата. Кроме того Мурашко отметил, что вакцина разрабатывалась не с нуля, для ее создания использовались хорошо известные и безопасные решения, которые "уже имели определенные клинические знания и данные", использующиеся для производства других препаратов.

Министр добавил, что зарубежные коллеги, которые занимаются созданием вакцины для профилактики коронавируса, не проводили доклинической стадии тестирования, то есть они не испытывали препарат на животных, а сразу вводили его человеку.

"Чего в нашем случае категорически не происходило", - цитирует издание РИА Новости слова Михаила Мурашко.

Напомним, что 11 августа лидер России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины против COVID-19. Однако некоторые зарубежные страны скептически отнеслись к данной новости.