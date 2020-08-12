Минздрав назвал сроки выпуска вакцины от коронавируса

Первые партии вакцины появятся в течение двух недель.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о том, когда можно ожидать появления вакцины от коронавируса. По его словам, первая партия препарата будет выпущена уже в течение двух недель. Причем в первую очередь будут вакцинироваться медицинские работники, входящие в группу риска.

Тем не менее Мурашко подчеркнул, что вакцинация будет добровольной, а все прошедшие процедуру смогут отмечать свое состояние в специальном приложении, которое, однако, до сих пор не разработано, пишет РБК.

Ранее главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн дал совет о том, как надо готовиться к проведению вакцинации от коронавируса.