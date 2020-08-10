За минувшие сутки в России выявлено 5118 случаев инфицирования COVID-19

Более 15 тыс. человек скончались от инфекции.

За прошедшие сутки в России медики выявили 5118 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом в Москве зафиксировано 694 новых случая заражения, а общее количество инфицированных в столице достигло 248228 человек.

Всего в России коронавирус обнаружен у 892654 человек, выздоровел 696681, скончался 15001 пациент.

Общее количество зараженных коронавирусом в мире превысило 20 млн человек, 12 905 650 человек вылечились от инфекции, а 735 200 скончались.