За минувшие сутки в России выявлено 5118 случаев инфицирования COVID-19
10.08.2020 11:05
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Более 15 тыс. человек скончались от инфекции.
За прошедшие сутки в России медики выявили 5118 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом в Москве зафиксировано 694 новых случая заражения, а общее количество инфицированных в столице достигло 248228 человек.
Всего в России коронавирус обнаружен у 892654 человек, выздоровел 696681, скончался 15001 пациент.
Общее количество зараженных коронавирусом в мире превысило 20 млн человек, 12 905 650 человек вылечились от инфекции, а 735 200 скончались.
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