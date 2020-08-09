Россия 10 августа возобновит полеты на курорты Турции

Авиарейсы будут совершаться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

С 10 августа российские и турецкие авиаперевозчики возобновят полеты из РФ в турецкие города. Об этом сообщается на официальном портале Росавиации. Уточняется, что международные авиарейсы будут восстановлены в курортные населенные пункты Турции, а именно в Даламан, Бодрум и Анталью.

Ранее "Капитал страны" писал, что с 1 августа Российская Федерация возобновила авиасообщение с тремя государствами - Турция, Танзания и Великобритания.