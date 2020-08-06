Турция опровергла увеличение числа инфицированных COVID-19 на курортах

В провинции Анталья отмечается снижение числа инфицированных коронавирусом.

Минздрав Турции опроверг информацию о том, что на курортах страны зафиксировано увеличение числа инфицированных коронавирусом. Ранее, данную информацию распространили СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи. Представитель ведомства уточнил, что в стране фиксируется увеличение количества зараженных коронавирусом в крупных городах, таких, как Анкара и Стамбул, а вот в провинции Анталья, наоборот, за последнюю неделю отмечено снижение количества новых случаев инфицирования коронавирусом с 70 до 59, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, свои границы для российских туристов открыла Черногория.