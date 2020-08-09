Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по арестованным гражданам РФ

Белорусский лидер подчеркнул, что инцидент с задержанными россиянами не отразится на отношениях Минска и Москвы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье рассказал, что достиг договоренности с коллегой из России Владимиром Путиным по арестованным под Минском российским гражданам. Также он отметил, что на следующий день после телефонной беседы с главой РФ получил от Путина письмо объемом в пять страниц, в котором были изложены факты о задержанных на белорусской территории россиянах. По словам Лукашенко, в настоящее время Следственный комитет республики изучает полученные сведения, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в пятницу, 7 августа, лидеры России и Белоруссии провели телефонные переговоры, в ходе которых Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию с арестованными гражданами РФ, а также договорились разобраться в данном инциденте.