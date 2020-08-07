Лидеры России и Белоруссии обсудили задержание россиян под Минском

Владимир Путин рассчитывает, что белорусская сторона в ближайшее время прояснит обстоятельства ареста граждан РФ и освободит их.

Пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин и белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили недавний инцидент с арестованными под Минском гражданами России.

"Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан", - цитирует сообщение пресс-службы Кремля издание РИА Новости.

Напомним, что в конце июля белорусские власти сообщили российской стороне об аресте 33 россиян. СК республики заявил, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в стране в период избирательной кампании. Кроме того, по данным следствия, задержанные лица якобы являются "боевиками" ЧВК "Вагнер".