Задержание россиян в Белоруссии является провокацией третьей стороны

Акция направлена на ухудшение отношений России и Белоруссии.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что арест 33 российских граждан под Минском является провокацией, организованной третьей стороной. Он подчеркнул, что существуют доказательства этого факта, а провокация нацелена на ухудшение отношений России и Белоруссии накануне выборов белорусского лидера, пишет RT.

Напоминаем, что 29 июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян. Их обвинили в организации провокаций перед выборами президента страны, которые состоятся 9 августа.