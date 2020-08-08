Медведев рассказал о событиях 2008 года в Абхазии и Южной Осетии

Нападение на Абхазию и Южную Осетию стало, фактически, объявлением войны России.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, на своей странице "ВКонтакте" рассказал о событиях 2008 года в Абхазии и Южной Осетии. По его словам, Россия вынуждена была ответить на действия тогдашнего лидера Грузии, который отдал приказ открыть огонь не только по мирным гражданам, но и по российским миротворцам, обеспечивающим безопасность в регионе. Поэтому он, будучи президентом России, принял решение защитить от грузинской агрессии жителей Абхазии и Южной Осетии, а затем признать независимость стран, пишет ТАСС.

Медведев подчеркнул, что данные события стали "по сути, объявлением войны Российской Федерации". А Россия никогда не допустит нападения на своих граждан, где бы это ни происходило.

Справка

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года. Россия вмешалась в ситуацию, встав на защиту российских миротворцев и жителей региона, многие из которых имели гражданство страны. Столкновения длились в течение 5 дней. Погибли более 1 тыс. человек, среди которых 72 российских военнослужащих. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Также, независимость стран признают Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.