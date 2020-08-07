Экономика России начала восстанавливаться

Кирилл Тремасов сообщил, что в III квартале 2019 граждане РФ потратили на поездки за границу около 800 млрд рублей, однако в 2020 году существенная часть этих денег останется внутри страны.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов в беседе с изданием РБК рассказал, что экономика России примерно в мае текущего года "достигла дна", после чего начала постепенно восстанавливаться.

"Уже с июня мы видим процесс восстановления экономики. При этом он носит очень неоднородный характер", - заявил он.

Глава департамента отметил, что сейчас преимущественно наблюдается рост потребительского спроса. По его мнению, на данный факт повлияло несколько условий. В первую очередь, это отложенный спрос, который накопился за время действия режима ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Во-вторых, поддержка бизнеса и государственные выплаты гражданам из бюджета частично компенсировали снижение доходов. Кроме того, добавил Тремасов, закрытие границ с другими странами привело к тому, что спрос на внутренний туристический рынок возрос, в результате чего денежные средства остаются в России.

Также глава департамента добавил, что эти условия носят временный характер и в ближайшее время перестанут действовать, поэтому в 2021 году оказывать поддержку экономике страны будет смягчение денежно-кредитной политики.

Ранее "Капитал страны" писал, что 24 июля Центробанк России снизил ключевую ставку до 4,25%.