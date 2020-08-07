Билл Гейтс назвал катастрофу, страшнее коронавируса

Изменение климата принесет больше потерь для мировой экономики и унесет больше жизней чем коронавирус.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал катастрофу, которая, на его взгляд, страшнее коронавируса. Предприниматель подчеркнул, что пандемия коронавируса унесла большое количество человеческих жизней и нанесла серьезный ущерб мировой экономике. Тем не менее последствия от изменения климата могут быть еще ужаснее. Он считает, что если не будут снижены загрязняющие выбросы в атмосферу, то к 2060 году глобальное потепление приведет к такой же смертности, как и COVID-19, а к 2100 году последствия изменения климата будут в 5 раз более смертоносными, пишет ТАСС.

Справка

Билл Гейтс - американский предприниматель, филантроп и общественный деятель. Является одним из создателей компании Microsoft. По состоянию на январь 2020 года его состояние оценивалось в 110,4 млрд долларов.