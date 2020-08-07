За сутки в России обнаружен 5241 случай инфицирования коронавирусом

Общее количество зараженных в России достигло 877135 человек.

За прошедшие сутки российские медики зафиксировали 5241 случай инфицирования коронавирусом на территории России. Из них в Москве обнаружено 1370 инфицированных, в Подмосковье - 317, а в Санкт-Петербурге - 316.

Всего в России обнаружено 877135 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 683592 человека, скончалось 14725. Медики провели более 30 млн тестов на наличие коронавируса.

Как ранее сообщал Капитал страны, в России запатентован первый в мире препарат для лечения коронавируса.