За сутки в России обнаружен 5241 случай инфицирования коронавирусом
Общее количество зараженных в России достигло 877135 человек.
За прошедшие сутки российские медики зафиксировали 5241 случай инфицирования коронавирусом на территории России. Из них в Москве обнаружено 1370 инфицированных, в Подмосковье - 317, а в Санкт-Петербурге - 316.
Всего в России обнаружено 877135 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 683592 человека, скончалось 14725. Медики провели более 30 млн тестов на наличие коронавируса.
Как ранее сообщал Капитал страны, в России запатентован первый в мире препарат для лечения коронавируса.
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