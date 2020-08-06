За сутки в России обнаружили 5267 инфицированных коронавирусом

Общее количество зараженных в России достигло 871894 человек.

За минувшие сутки российские медики выявили 5267 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них в Москве обнаружено 687 зараженных, в Подмосковье зафиксировано 162 случая инфицирования коронавирусом, а в Санкт-Петербурге - 156.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в России достигло 871894, выздоровело 676357 человек, скончалось 14606 пациентов.

В мире общее количество зараженных COVID-19 достигло 18 996 991, выздоровело 12 182 904 человека, скончалось 712 497.