ФМБА получила патент на лекарство от коронавируса

Запатентованный препарат является первым и единственным в мире агонистом дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину.

Как сообщается на официальном сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), компания получила патент на первый в мире лекарственный препарат от коронавируса. Препарат получил название "Лейтрагин", он может предотвратить или смягчить осложнения от COVID-19, пишет РИА Новости.

Ранее Капитал страны сообщал, что американские ученые обнаружили уязвимое место коронавируса и научились блокировать вирус.