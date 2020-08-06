Ученые нашли способ блокировать инфекцию COVID-19

Американские исследователи обнаружили уязвимое место коронавируса.

Ученые из Университета штата Канзас протестировали препараты от коронавируса нового типа и выяснили, что в них содержатся компоненты, которые могут останавливать инфекцию. Об этом передает издание РИА Новости со ссылкой на портал Science Daily.

По словам исследователей, основным ферментом при развитии SARS-CoV-2 является 3С-подобная протеаза (3CLpro), находящаяся в препарате против COVID-19. Ученые использовали обнаруженные ингибиторы этой протеазы на лабораторных мышах, инфицированных коронавирусом. В результате средство, нацеленное на уязвимое место инфекции, остановило размножение вируса.

Американские исследователи пришли к выводу, что такой препарат может блокировать репликацию различных типов инфекции COVID-19. Теперь ученые планируют проверить эффективность данного лекарственного средства на людях.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что на германской территории началась вторая волна коронавируса нового типа.