Немецкие врачи заявили о начале второй волны COVID-19

Сузанне Йона рассказала, что больницы в Германии готовы ко второй вспышке коронавируса, потому что эпидемия развивается медленно.

Глава объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона в интервью газете Augsburger Allgemeine сообщила, что в Германии началась вторая волна новой коронавирусной инфекции.

"Мы уже переживаем вторую волну роста", - заявила она.

Кроме того Йона отметила, что новая вспышка COVID-19 в стране оказалась более слабой, по сравнению с первой волной, которая наблюдалась весной этого года. Также она добавила, что германская сторона рискует потерять ранее достигнутые успехи в борьбе с вирусом, потому что вакцина еще не найдена. В связи с этим медик попросила граждан соблюдать необходимые меры предосторожности для сдерживания распространения коронавируса, пишет "Известия".

Ранее ученые выяснили, что иммунная система некоторых инфицированных дает более агрессивный ответ на COVID-19, что приводит к более тяжелому течению болезни.