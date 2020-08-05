В России за сутки обнаружено 5204 новых случая инфицирования COVID-19

Всего в России зарегистрировано 866627 случаев заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки в России обнаружено 5204 инфицированных коронавирусом. Из них в Москве зафиксировано 689 новых случаев заражения, а общее количество инфицированных в столице достигло 244784 человек.

Всего в России зафиксировано 866627 случаев инфицирования коронавирусом, 669026 человек выздоровело, 14490 скончалось.

В мире общее количество инфицированных коронавирусом достигло 18 724 788 человек, только за прошедшие сутки обнаружено 34 582 новых случая заражения COVID-19. Выздоровел 11 936 981 зараженный, скончалось 705 667 человек.