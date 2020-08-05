Странная молния на Юпитере может быть вызвана аммиачными снежками

Космический корабль Юнона обнаружил на Юпитере новый тип молнии, отличный от всего, что ученые видели раньше. Данное явление может быть вызвано странными слякотными снежками изо льда и аммиака.

Исследователи планет давно думали, что молнии на Юпитере происходят во многом так же, как и на Земле: через жидкую воду и лед, взаимодействующие в облаках и накапливающие электрический заряд. Это подтверждается тем фактом, что ученые видели только молнии, исходящие из слоя водяных облаков глубоко под облачными вершинами на «поверхности» Юпитера.

Но теперь космический корабль НАСА Юнона заметил вспышки молнии, исходящие из области, расположенной намного выше в атмосфере планеты, где она слишком холодная для жидкой воды.

«Это очень отличается от всего, что происходит на Земле, и это было большим сюрпризом - полностью отличается от предположения о том, где происходит молния на Юпитере и как она работает», - говорит Хайди Беккер из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии, член команды Юноны.

Вместо чистой жидкой воды исследователи обнаружили, что эта странная молния может быть вызвана жидким аммиаком, действующим в качестве антифриза. Это создало бы то, что они назвали «снежками» из слякотной смеси аммиака и воды, окруженной водяным льдом. Странная, высотная молния может возникнуть, когда эти снежки сталкиваются с частицами льда и накапливают электрический заряд, пишет NewScientist.