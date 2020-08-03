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Астрономы обнаружили молодую галактику с рекордно низким уровнем кислорода

03.08.2020 19:29
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Астрономы обнаружили молодую галактику с рекордно низким уровнем кислорода

Астрономы обнаружили крошечную молодую галактику с низким содержанием металлов и самым низким из когда-либо зарегистрированных количеством кислорода.

Чтобы найти крошечную галактику, исследователи использовали алгоритмы машинного обучения для анализа данных, собранных с помощью пары телескопов на Гавайях, телескопа Subaru и обсерватории WM Keck.

Большинство галактик в современной вселенной довольно большие и зрелые, но модели предполагают, что все еще есть горстка звездообразующих областей, скрывающихся среди масс в основном спящих галактик. Исследователи говорят, что предсказывать их существование - это одно, а находить крошечные звездообразные галактики - совсем другое.

«Чтобы найти эти очень слабые, редкие галактики, необходимы глубокие снимки в широком поле, полученные с помощью телескопа Subaru», - сказал ведущий исследователь Такаси Кодзима, астроном из Токийского института исследований космических лучей.

Широкомасштабное исследование Subaru выявило 40 миллионов объектов. Чтобы обработать такой большой набор данных, исследователи воспользовались искусственным интеллектом для поиска типа спектроскопической сигнатуры - уникальной комбинации световых частот - созданной на ранних стадиях формирования галактики. Последующие наблюдения показали, что один из потенциальных кандидатов, HSC J1631 + 4426, крайне беден металлом и имеет рекордно низкий уровень кислорода.

«Что удивительно, так это то, что звездная масса галактики HSC J1631 + 4426 очень мала, 0,8 миллиона солнечных масс, что составляет всего около 1/100 000 нашего Млечного пути и сравнимо с массой звездного скопления в нашей галактике», - сказал соавтор исследования Масами Оучи, профессор Национальной астрономической обсерватории Японии и Токийского университета.

Исследователи предполагают, что молодые галактики с низким содержанием металлов, такие как HSC J1631 + 4426, могут помочь ученым лучше понять эволюцию галактик вскоре после Большого взрыва, когда космосу было всего несколько сотен миллионов лет.

Поскольку Большой Взрыв генерировал большое количество водорода и гелия, кислорода было относительно мало в ранних галактиках. Астрономы предполагают, что галактика HSC J1631 + 4426 может быть чем-то большим, чем просто редким явлением - она может ознаменовать конец космической эпохи.

Компьютерные модели предполагают, что с расширением Вселенной материя станет слишком разреженной для рождения новых галактик, поэтому, по словам исследователей, HSC J1631 + 4426 может стать последней в своем роде, пишет UPI.

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