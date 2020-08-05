В ГД отреагировали на разговор Лукашенко и Зеленского о задержанных гражданах РФ

Константин Затулин заявил, что Александр Лукашенко решил "усугубить ситуацию", так как сейчас раскручивается идея о возможной экстрадиции арестованных россиян.

Телефонная беседа лидеров Украины и Белоруссии Владимира Зеленского и Александра Лукашенко о задержанных под Минском российских гражданах является провокацией, считает первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин. По его мнению, белорусский глава намеренно использует версию о вмешательстве России в президентские выборы республики. Кроме того он подчеркнул, что Лукашенко должен был провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, однако не дождался соответствующего звонка и начал раскручивать информацию о возможной экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Владимир Зеленский и Александр Лукашенко во время телефонных разговоров обсудили вопрос выдачи украинской стороне арестованных под Минском граждан России.