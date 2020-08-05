Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу Киеву задержанных под Минском россиян

Владимир Зеленский отметил, что арестованных граждан РФ привлекут "к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам".

Украинский глава Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров попросил белорусского лидера Александра Лукашенко выдать Киеву задержанных под Минском российских граждан. По его словам, арестованные лица якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе и прокуратура Украины ведет соответствующее расследование. Сообщение о телефонной беседе президентов обнародовано на официальном портале украинского главы.

В свою очередь Лукашенко заявил, что правоохранительные органы Белоруссии будут сотрудничать с другими государствами по этому вопросу в рамках подписанных с Россией международных соглашений, пишет РБК.

Напомним, что в конце июля этого года под Минском арестовали 33 граждан РФ. По данным белорусской стороны, задержанные якобы причастны к организации массовых беспорядков в республике в преддверии президентских выборов, а также являются боевиками ЧВК "Вагнер".