Совфед не согласен с сокращением финансирования

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации.

Глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что Совфед категорически не согласен с сокращением финансирования, которое предложено Минфином России. По его словам, в Совете просто нет лишних средств, которые можно было бы сократить. Он подчеркнул, что за первое полугодие траты сенаторов действительно сократились, но только потому, что из-за эпидемии коронавируса были отменены многие запланированные поездки, как в регионы, так и за рубеж. Тем не менее, как только будут сняты ограничения, сенаторы восстановят свою деятельность и "наверстают упущенное", пишет РИА Новости.

Тимченко особо подчеркнул, что снижение расходов на международную деятельность сенаторов приведет к снижению количества международных поездок, в которых наши сенаторы отстаивают интересы России. Сокращение финансирования деятельности внутри страны будет способствовать снижению количества поездок по стране и встреч с россиянами, которые станут "меньше понимать, какие законы принимают Госдума и Совфед".

Ранее Минфин предложил в 2021-2023 годах сократить финансирование на содержание Государственной думы и Совета Федерации. По плану, в общей сложности сокращение составит 1,9 млрд рублей, а ежегодное финансирование сократится до 7 млрд.