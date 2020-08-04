В России могут увеличить расходы на президента

В 2021 году на финансирование деятельности главы РФ и его администрации могут потратить 14,28 млрд рублей.

Министерство финансов Российской Федерации выступило с инициативой повысить в следующем году расходы на главу государства и его администрацию. Об этом передает издание РБК, ссылаясь на документ ведомства "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Предполагается, что в следующем году финансирование российского президента и его администрации вырастет примерно на 89 млн рублей, до 14,28 млрд рублей. В 2022 году соответствующие траты могут уменьшиться на 191 млн рублей, до 14,4 млрд рублей, а через год снова повыситься, но на 219 млн рублей, до 14,8 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Минфин РФ может забрать у нефтяников около 200 млрд рублей.