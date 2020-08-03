Россия будет выпускать несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц

К таким показателям страна придет к началу 2021 года.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что серийный выпуск вакцины от коронавируса начнется уже в сентябре текущего года. Речь идет о том препарате, который разработали специалисты института им. Н.Ф. Гамалеи. По его словам, в настоящее время идет подготовка к серийному производству препарата, а заниматься выпуском вакцины будут три предприятия с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях: "Генериум", "Р-Фарм" и "Биннофарм". Планируется, что первоначально предприятия будут выпускать порядка 100 тыс. доз вакцины ежемесячно, а к началу 2021 года производство препарата увеличится до нескольких миллионов доз в месяц, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал Капитал страны, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация россиян, которая будет добровольной, начнется уже в октябре текущего года.