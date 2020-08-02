Ученые рассказали о необычном эффекте после заражения COVID-19

Специалисты выяснили, что реакция организма на грипп и новую коронавирусную инфекцию существенно отличается.

Ученые из Университета Сан-Франциско пришли к выводу, что после нескольких минут инфицирования коронавирусом нового типа организм начинает слишком активно избавляться от вируса. Примечательно, что именно мощная иммунная реакция вызывает тяжелое течение болезни. Результаты соответствующего исследования обнародованы на портале MedicalXpress.

Также специалисты обнаружили, что инфекция COVID-19 с помощью белковых шипов может поражать различные органы, а не только легкие. Кроме того ученые считают, что легче всего вирус попадает в клетки человека через дыхательные пути, пишет РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе не наблюдается второй волны коронавируса.